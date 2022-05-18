Об этом он рассказал в своем блоге.
«Будущее открыто и зависит от нас. Я очень надеюсь, что мы извлекли те уроки, когда мы большой ценой, начиная с 2014 года, платили человеческими жизнями, но вместо системы меняли только ее бенефициаров: менялись имена сидящих во власти, но не менялась сущность», - отметил Геннадий Друзенко.
По словам юриста, после победы в российско-украинской войне очень важно, чтобы изменилась система, паразитировавшая на народе все прошлые годы независимости Украины.
«Главный вопрос сегодня, о котором нужно не просто говорить, а уже кричать – что вырастет на этих развалинах, которые оставляет после себя путинская орда? Снова схематоз и кумовство? Будет ли Украина совсем другого типа, которую мы не просто прозреваем, а видим в волонтерстве, когда люди отдают последнее, и в нулевой бюрократии, и когда каждый человек сбрасывает по копейке и собирается миллион», - подчеркнул Геннадий Друзенко.
Как отметил эксперт, Украина сейчас выходит на другой этап развития: общество самостоятельно организуется, а правительство выполняет свою истину роль – лишь подкорректирует направление страны и общества.
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«Это и есть формула не только украинского, но и глобального будущего. Это и является ключом нашей эффективности», - сказал Геннадий Друзенко.
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