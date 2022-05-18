Американский политолог Рамис Юнус рассказал, в чем отличие нынешнего ленд-лиза для Украины от ленд-лиза для СССР, который был 80 лет назад.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«80 лет назад так же состоялось политическое решение (касаемо ленд-лиза, - Ред.), которое произошло в США, под давлением Великобритании. Ничем этим механизмы отличаться не будут, потому что закон тот же», - сказал Рамис Юнус.

Как отметил эксперт, нынешний ленд-лиз для Украины практически ничем не будет отличаться от ленд-лиза для СССР во Второй мировой войне, потому что аспекты остаются теми же, но поддержка среди других стран у ленд-лиза нашего времени намного выше.

«Правда, этот закон (о ленд-лизе, - Ред.) ещё и сильнее тем, что под ним подписались 40 стран на базе военной Рамштайн. Разница в поддержке этого ленд-лиза на порядок выше, чем было 80 лет назад», - подчеркнул Рамис Юнус.

Как отметил эксперт, участвовать в поддержке Украины по ленд-лизу будут не только США, а и множество других стран, которые поддержали его. По словам политолога, для координации ленд-лиза был создан специальный центр, в котором будут работать различные сотрудники из стран НАТО и Украины, чтобы координировать поставки.

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