Об этом он сказал в интервью Василию Звереву в эфире «Утро Февраля».

По его словам, россияне не понимают, почему для Украины вернуть человека живым домой – национальное дело, а не предательство. И почему украинцы своих не бросают.

«В россии сейчас ликуют, что к ним в плен сдались «Азовцы» и превозносят это как победу. При том, что стратегически – это поражение. 82 дня им не удалось взять «Азовсталь» и Мариуполь. С точки зрения духа, с точки зрения символизма – это уже победа Украины», - считает эксперт.

Он добавил, что в россии же до сих пор живут советским мифом, что любой человек, который сдался в плен живым – предатель.

«Таким образом, в россии нет образа живого героя. И почему то, что сейчас происходит с «Азовсталью», для Украины является достижением, россияне не могут понять», - резюмировал Олег Саакян.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что военный эксперт Юрий Федоров заявил о будущем поражении россии, ведь безумные цели путина не достигнуты.