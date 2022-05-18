Об этом он написал на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.



Вижу, читаю и слышу, что на 84 день ВОЙНЫ русской орды убийц, насильников и мародеров военного преступника Путина против Украины, дискуссия между обществом и властью о том, что на времени, а не на времени приобретает серьезный характер.

- Большинство граждан Украины считает, что ко времени окончательное и безвозвратное завершение деятельности Русской Православной церкви и ее представительства в Украине.

Зато власти считают, что решение этого вопроса сейчас не ко времени, потому что среди них до сих пор много фанатов московской церкви;

- Большинство граждан нашей страны считает, что пришло лишения депутатских мандатов предателей Украины и запрет партий-слуг Путина.

Зато власть считает, что это не ко времени, ведь депутаты-предатели пообещали голосовать за все решения в Верховной Раде, даже не читая их;

- Большинство нашего общества считает, что жестко и безотлагательно наказывать властных коррупционеров и бюджетных мародеров именно на время.

Зато власть считает, что это не ко времени, потому что повредит имиджу нынешних чиновников…

Скажу сразу - я против жесткой критики власти во время войны, я агитирую за разумную и конструктивную поддержку власти в интересах Украины.

Вот скажем, спикеры власти хотели узаконить исконную мечту Путина-Медведчука о нейтральном статусе нашего государства и России как гаранта безопасности для Украины, а общественность вместе с нашими зарубежными партнерами конструктивно помогла нашей власти разобраться в этом деле. И как результат-мы наконец плодотворно сотрудничаем со странами НАТО в деле надлежащего вооружения и финансирования Украины в войне против врага, который исторически, ментально и геополитически никогда не сможет быть гарантом нашей безопасности.

Или власть образовала Национальный совет по восстановлению от последствий войны во главе с Ермаком-Гетманцевым и в составе только министров и депутатов, а украинская община так разумно и конструктивно подсказывает и советует:

стратегию Государства и деньги от народа и мира должна определять и контролировать общество, а не власть…

Именно поэтому сейчас и крайне важно помочь власти разумными и конструктивными действиями и советами, а не жесткой критикой.

Потому что за нас и без нас никто нашу родную мать-Украину не спасет и большой и счастливой ее не сделает!