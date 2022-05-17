Об этом в интервью Роману Чайке в эфире «Утро Февраля» сказал военный эксперт Украинского института Будущего Иван Ступак.
По его словам, в российской армии солдат – это вторичное. Тем более, что российские матери это поддерживают.
«Если мировая практика – это: “Человек превыше всего”, а техника – это вторично, то в российской армии все наоборот. Солдат – это даже троичное. Ничего, еще бросим. Тем более, что российские матери все это проглатывают. Никто волноваться не будет. Тихонечко похоронят и конец», - заявил Иван Ступак.
Общественный деятель Олесь Доний объяснил, что во время переименований в рамках дерусификации неоднозначные украинские выдающиеся личности должны выноситься на обсуждение, поскольку они все равно остаются частью украинской истории.