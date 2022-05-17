В советской армии, как и российской, никогда не считались с потерями, потому что военный состав – это то, что всегда можно набрать.

Об этом в интервью Роману Чайке в эфире «Утро Февраля» сказал военный эксперт Украинского института Будущего Иван Ступак.

По его словам, в российской армии солдат – это вторичное. Тем более, что российские матери это поддерживают.

«Если мировая практика – это: “Человек превыше всего”, а техника – это вторично, то в российской армии все наоборот. Солдат – это даже троичное. Ничего, еще бросим. Тем более, что российские матери все это проглатывают. Никто волноваться не будет. Тихонечко похоронят и конец», - заявил Иван Ступак.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что военный эксперт Юрий Федоров заявил о будущем поражении россии, ведь безумные цели путина не достигнуты.





