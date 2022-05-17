Российский и украинский журналист Евгений Киселев рассказал, сколько процентов людей в россии на самом деле поддерживают войну против Украины.

Об этом он рассказал в интервью Питеру Залмаеву в эфире канала «Утро Февраля».

По словам журналиста, путин оказался жертвой собственного обмана, ведь он слушал людей, которые рассказывали ему то, что он хотел услышать.

«Советские вожди не хотели войны, потому что они прошли через Вторую мировую и у них существовали очень четкие красные линии. Нынешняя российская власть даже не понимает, что вообще происходит в Украине. путин даже в Чечню не ездил. Он не понимал, что такое жизнь в разрушенном Грозном», - заявил он.

Евгений Киселев добавил, путин живет в придуманном им мире, где можно расколоть Запад. В действительности, Запад все увереннее поддерживает Украину.

«В его мире все ходят строем, все подчиняются самому главному, самому сильному. Он ударил по столу и все задрожали. Даже все союзники ОДКБ на самом деле не окажут россии реальной помощи. Ни Армения, ни Казахстан, ни Кыргызстан, ни Таджикистан. И даже Лукашенко, как мы видим, уже который месяц увиливает от того, что бы отправить подразделения на войну. Он понимает, что для него это будет фатально», - убежден Евгений Киселев.

В реальности, говорит Евгений Киселев, никто даже в России на самом деле эту войну не поддерживает, а Путину все врут.

«Я не верю в то, что твердокаменные сторонники путина и войны против Украины составляют более 10-15%. Их количество примерно равно количеству тех граждан, которые традиционно голосуют на парламентских выборах в России за маргинальные партии», - убежден он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что военный эксперт Юрий Федоров заявил о будущем поражении россии, ведь безумные цели путина не достигнуты.