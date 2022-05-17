Львовский Оборонный Кластер сообщил, что бронижилеты, которые ЛОК бесплатно передает украинской армии и службам, оказались на полках магазинов

Об этом они сообщили на своей странице в Фейсбуке.

“Надо отметить, что в начале полномасштабного вторжения россии Министерство обороны Украины определило нас основным координатором волонтерского движения с производства бронежилетов. Лаборатория ЛОКа проводит испытания бронеплит на соответствие ГОСТу, эксперты оказывают консультационную поддержку волонтерам. Кроме того, мы выложили в публичный доступ лекала наших плитоносок. Поэтому не были уверены, что это именно наша продукция. Однако решили проверить”, - сообщает ЛОК.

“Уникальная внутренняя система идентификации, которую использует ЛОК при производстве бронежилетов, позволила установить: чехлы этих бронежилетов — нашего производства.

Каким образом продукция, которую ЛОК бесплатно передает украинской армии и службам, оказалась на полках магазинов? Решили искать ответ с помощью Службы Безопасности Украины”, - пишет ЛОК.

По их словам, они предоставили компетентным органам данные о всех контрагентов, провели сверку отгрузок, записей камер и учета транспортных средств и ответственных лиц, которые приезжали для получения нашей продукции.

“Коллектив Львовского Оборонного Кластера считает продажу наших плитоносок не просто мошенничеством. Во время войны любая торговля гуманитарной помощью, особенно предназначенной для защиты наших военных, является актом Государственной Измены! Просим Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова провести расследование и наказать виновных”, - сообщается в обращении ЛОКу.

Принципиальная позиция Львовского Оборонного кластера, который объединил волонтеров и предприятия оборонного сектора, — мы не берем никаких средств за бронежилеты! И не продаем их! Для осуществления уставной деятельности мы принимаем только благотворительные взносы. Бронежилеты изготавливаются за деньги донаторов и передаются в силы логистики Минобороны, органы государственной власти и местного самоуправления, напрямую в воинские части или через организации, которые обращаются в ЛОК и организуют логистику.

По состоянию на сегодня бесплатно передано более 30 000 бронежилетов.



