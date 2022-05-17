Об этом он сказал в интервью Виктору Жиху в эфире канала «Утро Февраля».
По его словами, военные успехи Украины свидетельствуют о том, что россия не достигла своих целей.
«Амбициозные и безумные цели, которые владимир путин поставил перед российской армией, не достигнуты, а это означает политическое поражение для россии», - заявил он.
По словам эксперта, мы даже не знаем, какие политический цели ставит перед собой путин.
«То ли оккупировать южную часть Украины и выйти к Приднестровью, то ли остановиться на Херсоне, то ли ограничиться так называемыми «народными республиками». На мой взгляд, ясности нет на этот счет даже у самой россии. На этом фоне вырисовывается яркая перспектива военной победы Украины. Особенно после принятия «Ленд-Лиза», - резюмировал Юрий Федоров.
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Напомним, ранее Politeka сообщала, что российский политический деятель Виктор Уколов заявил, что россии придется платить репарации Украине.