Военный эксперт Юрий Федоров заявил, что на фоне войны россии с Украиной вырисовывается яркая перспектива военной победы Украины.

Об этом он сказал в интервью Виктору Жиху в эфире канала «Утро Февраля».

По его словами, военные успехи Украины свидетельствуют о том, что россия не достигла своих целей.

«Амбициозные и безумные цели, которые владимир путин поставил перед российской армией, не достигнуты, а это означает политическое поражение для россии», - заявил он.

По словам эксперта, мы даже не знаем, какие политический цели ставит перед собой путин.

«То ли оккупировать южную часть Украины и выйти к Приднестровью, то ли остановиться на Херсоне, то ли ограничиться так называемыми «народными республиками». На мой взгляд, ясности нет на этот счет даже у самой россии. На этом фоне вырисовывается яркая перспектива военной победы Украины. Особенно после принятия «Ленд-Лиза», - резюмировал Юрий Федоров.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что российский политический деятель Виктор Уколов заявил, что россии придется платить репарации Украине.





