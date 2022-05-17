Общественный и политический деятель Олесь Доний объяснил, что переименование городов, поселков, улиц и т.д. в рамках дерусификации и декоммунизации будет происходить исключительно демократическим путем.

Об этом он рассказал на канале «My.uа».

«Я стою на той позиции, что каждый из нас персонально определяет список героев для себя, потому что мы свободная нация. Украинцы – свободные люди, мы не вправе навязывать – это наше отличие от российских императивов», - отметил Олесь Доний.

По словам эксперта, украинцам насильственно не станут навязывать те или иные изменения названий городов, улиц и тому подобное, а будут именно предлагать варианты, потому что только само общество вправе определять топонимические названия.

«Безусловно, у украинской нации огромный пантеон. Мы должны как большая нация с большой культурой впитывать всех деятелей, которые у нас в Украине родились и работали», - подчеркнул Олесь Доний.

Как отметил эксперт, каждый регион подарил Украине определенных выдающихся деятелей, а как к ним относиться и называть ли в их честь улицу или поселок – выберут сами украинцы демократическим путем.

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