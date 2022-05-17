Об этом он рассказал на канале «My.uа».
«Я стою на той позиции, что каждый из нас персонально определяет список героев для себя, потому что мы свободная нация. Украинцы – свободные люди, мы не вправе навязывать – это наше отличие от российских императивов», - отметил Олесь Доний.
По словам эксперта, украинцам насильственно не станут навязывать те или иные изменения названий городов, улиц и тому подобное, а будут именно предлагать варианты, потому что только само общество вправе определять топонимические названия.
«Безусловно, у украинской нации огромный пантеон. Мы должны как большая нация с большой культурой впитывать всех деятелей, которые у нас в Украине родились и работали», - подчеркнул Олесь Доний.
Как отметил эксперт, каждый регион подарил Украине определенных выдающихся деятелей, а как к ним относиться и называть ли в их честь улицу или поселок – выберут сами украинцы демократическим путем.
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