Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».
«Россиянин по природе – ненавистник. Сегодня идеология российской федерации, на которой она сформировалась за эти 30 лет, это идея мести, идея грусти по Советскому Союзу: «Мы были велики, а теперь все потеряли и стоим на коленях», - отметил Юрий Подорожний.
По словам эксперта, начиная с 00-х годов, когда пути пришли к власти в России, идея мести активно начала забиваться людям в голову.
«Любой психолог вам скажет, что если человек поставил в центр своего внимания идею мести, то он начинает себя разрушать как личность. Россияне с идеей мести живут весь этот период (с момента развала СССР, – ред.). «Плохие америкосы, гейропа и бандеровцы» – зачем это делается? Это поиск врага», – подчеркнул Юрий Подорожний.
Как отметил эксперт, власти России с помощью машины пропаганды забивают россиянам в головы, что они самый правильный народ, а все остальные – плохие и проповедуют плохие ценности: это делается с целью создать врага, чтобы было против кого российский народ настраивать.
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