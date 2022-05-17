Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал, по какому принципу работает российская пропаганда, из-за чего она очень влиятельна в российском обществе.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«В алфавите пропаганды написаны следующие вещи: для того, чтобы внедрять какие-то идеи и мобилизовать народ под пропаганду, необходимо сначала испугать, а потом дать выход из этой ситуации – безопасность», - отметил Юрий Подорожний.

По словам эксперта, российская пропаганда сначала запугивала народ, что якобы «вражеские» страны только и думают о том, как захватить россию и так далее, а потом, когда народ это начало волновать, дала «вакцину» от этого – «поддерживайте власть и ее действия и вы будете в безопасности».

«Сначала я боюсь чего-то, но пропаганда мне предлагает выход из этой ситуации» – именно поэтому и есть Лукашенко, который машет пальцем «А я вам покажу, откуда готовилось нападение», - подчеркнул Юрий Подорожний.

Как отметил эксперт, если бы у россии не было такой мощной машины пропаганды, то ныне действующая власть уже давно была бы свергнута, поэтому из этого можно вынести, что пропаганда – очень важный аспект в российском государственном устройстве.

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