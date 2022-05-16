Как сообщает Хвиля, текст заявления распространил CEO Club Ukraine. Коллективное обращение к Владимиру Зеленскому уже подписали ведущие бизнес-ассоциации Украины и десятки бизнесменов.



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Президенту України

Зеленському Володимиру Олександровичу

Шановний Володимире Олександровичу!

Ми, підприємці України, висловлюємо вам всебічну підтримку у відстоюванні інтересів України. Поділяємо ваше прагнення бачити Україну в числі найбільш розвинених країн світу. І пропонуємо діяти спільно – і у відновленні, і у розвитку, і у подоланні викликів, які ще будуть перед Україною.

Вам відомо, що бізнес з перших часів війни підтримує Збройні сили і Територіальну оборону, надає гуманітарну допомогу цивільним.

Ціль нашого звернення - привернути Вашу увагу до катастрофічних помилок чи свідомої руйнації економіки України з боку деяких чинних представників влади.

Ви визначили для нас і новий пріоритет – економіка. Так, на поточний момент 49% підприємств не працюють (або майже зупинені). Але за останній місяць перезапущена майже чверть МСБ (хоча останніми тижнями відновлення загальмовано). І ми будемо діяти далі.

Проте є важливий момент, який створює ризики для бізнесу. І змушує близько 10% підприємців вже проводити релокацію бізнесу за кордон.

Цей ризик створений всередині країни. Це – економічна неволя. Об’єктивно, Україна посідає 130-е місце у рейтингу економічної свободи — що є ілюстрацією непривабливості країни для ведення бізнесу. Саме це заважає Україні зробити прорив. Сплата податків в Україні вимагає в 1,5 рази більше часу, ніж у середньому у світі. Контрабанда, що неможлива без «кришування». А впровадження цифрової митниці дивним чином провалюється.

Вас намагаються переконати в необхідності підіймати податки, чи збільшувати частку держави в економіці, щоб збільшити обороноздатність чи турботу про громадян.

Але це або свідома брехня, або фатальна помилка!

Пане президенте, як ваші союзники хочемо вам донести сучасну економічну думку, яку поділяє переважна більшість експертів в розвинутому світі, в Україні, а також український бізнес.

Системне (а не тимчасове) зниження податків, дерегуляція, швидка приватизація (окрім стратегічних підприємств), зменшення державного апарату – саме це прискорить економічне зростання. Отже сумарно держава отримуватиме більше податків і бюджет буде достатнім для збільшення соціальних стандартів і спроможності держави турбуватися про громадян.

Тому більше не можна відкладати це питання і говоримо Вам прямо — уособленням регресивного, популістського соціалістичного підходу є голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики пан Данило Гетманцев.

Він є послідовним противником економічної свободи, прихильником жорсткішого державного регулювання та придушення підприємницької ініціативи, що робить нашу діяльність неможливою.

Наукові праці та професійна діяльність пана Гетманцева переконливо свідчать , що він є активним прихильником марксистських, соціалістичних ідей та радянського способу життя, противником ринкової економіки та пов’язаних із нею прав і свобод, що іде в розріз інтересам країни. Дії пана Гетманцева на посаді голови Комітету наносять нищівну шкоду як економіці України, так і її репутації.

Нещодавні заяви пана Гетманцева щодо підвищення податків вже призвели до того, що багато підприємців вже відмовилися від інвестиційних проєктів в Україні і переносять їх в європейські країни.

Ключова роль Д.О. Гетманцева на посаді Секретаря Національної ради Відновлення у визначенні економічної політики, у тому числі політики післявоєнного відновлення України, буде значним стримуючим фактором як з точки зору взаємодії держави з українським малим і середнім бізнесом (на який припадатиме значна доля зусиль та інвестицій у відновленні України), так і у відносинах з міжнародними партнерами.

Переконливо просимо Вас негайно усунути пана Д.О.Гетманцева з посади Секретаря Національної ради Відновлення і з Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики і призначити на ці посади людей, які поділяють ідеї прогресу, стрімкого розвитку. Тих, хто розуміє, що безпека держави – в тому числі й спроможна економіка.

Готові долучитися до створення і реалізації плану Відновлення і Модернізації України, бути вашою підтримкою у перетворенні України на справжнього «Європейського Тигра».

Від організацій:

CEO Club Ukraine, президент Сергій Гайдайчук

Спілка українських підприємців - СУП, президент В’ячеслав Клімов

Бізнес-спільнота Board, співзасновник Андрій Длігач

Odessa Business Club, співзасновник та голова Дмитро Казавчинський

West Ukrainian Business Club, засновник Олександр Магунь

Inspira, співвласник Андрій Здесенко

Бізнес-асоціація «Український клуб нерухомості», CEO та засновник Ольга Соловей

Business Woman Club, засновник та президент Ганна Крисюк

Young Business Club - YBC, президент Юрій Дмитрієв

Громадська Спілка «Асоціація виробників і споживачів ринку полімерної індустріі»

CFO Club Ukraine

Підписали лист:

Ростислав Кисіль, власник Meest Group

В’ячеслав Клімов, співвласник ГК «Нова пошта»

Олександр Косован, засновник MacPaw

Олександр Конотопський, засновник Ajax Systems

Андрій Здесенко, засновник та президент корпорації «Біосфера»

Сергій Гайдайчук, президент СEO Club Ukraine

Андрій Длігач, співзасновник Board

Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм аналітичного центру «Український інститут майбутнього»

Юрій Остапюк, СЕО та власник «Дніпрохім»

Сергій Башлаков, співвласник групи МТІ

Ірина Горова, власниця MOZGI Group

В’ячеслав Лисенко, власник SlavInvest

Дмитро Стрижов, власник холдингу «Шериф»

Наталія Спіженко, власниця онкологічної клініки ім.акад. Спіженко

Андрій Козін, керуючий партнер Focus Estate Fund

Валерій Лось, власник ТОВ «Здраво», ТОВ «Харвінд»

Сергій Шкляр, партнер-засновник «Арцінгер»

Олександр Пітенко, акціонер UVK

Яна Матвійчук, власниця ТОВ «АРЕНА КС»

Вадим Гуржос, власник ТОВ «СТУДИО ПАК»

Олександр Гончарук, власник, ТОВ «Ренклод ЛТД»

Олександр Потоцький, засновник ТОВ «Гаскі»

Запорощук Валентин, власник ГК «Правіо»

Євген Чернецький, власник Contact-invest

Костянтин Дячук, власник ТОВ «Атіс-Фарма»

Владислав Волжин, CCO ASBIS APPLE VAD CIS

Ігор Кабузенко, керуючий партнер Ward Howell Ukraine

Олег Ковальов, СЕО та власник ГК «Юг-Свет, ТОВ «Ватра-ПР»

Олексій Семенюк, ТОВ «Голден Сильвер, ТОВ «Берри Веар»

Володимир Терещенко, власник ТОВ «Енерджи 365»

Євген Лох, власник холдингу «Оліяторг»

Вовкодав Ігор, власник ТОВ «Фарм РОСТ»

Дмитро Бугославський, директор ТОВ «Віннер Автомотів»

Сергій Мірошниченко, власник ТОВ «АЕК»

Сергій Ціпов’яз, власник ТОВ «АЕРАС»

Сергій Стьопа, директор ТОВ «Амікум фарма»

Юрій Врублевский, спiввласник ТОВ «Вi Джi Холдинг»

Ігор Великий, власник ТОВ «Діон Арт»

Олег Боднар, співвласник Totalcheq

Дмитро Дребот, засновник D&D Finance

Сергій Бондаренко, генеральний директор ТОВ «Скайвелл»

Наталія Яроменко, власник ТОВ «Колор тренд»

Ірина Варагаш, СЕО та власник «Еконія»

Костянтин Войтов, CEO ТОВ «ТВК Вектор-ВС»

Марина Дяченко, власниця ТОВ «МАНЕЖ», ТОВ «МАНЕЖ ДЕКОР»

Наталія Морозова, СЕО Havas Village Ukraine

Руслан Брицький, засновник Bastion Group companies, ТОВ «ЕССЕТ А»

Сергій Самусєв, власник ТОВ «ЗВ Девелопмент»

Юлія Мазана, власниця ТОВ «Елементс Груп»

Денис Мусіч, директор ТОВ «СМАРТ СЕКЬЮРІТІ»

Катерина Жемова, директор ТОВ «ПАУЕРБАНК.УА»

Андрій Кисіль, директор ТОВ «УманьМіськБуд»

Ольга Романенко, генеральний директор ТОВ «Екопан»

Тетяна Карлова, CEO Invogue Fashion Group

Володимир Решетов, власник «Бімедіс»

Сергій Булавін, CEO AgroGeneration

Олексій Болотов, засновник GBT

Віта Сніжко, засновниця та співвласниця компанія «Супермаркет Фурнітури»

Петро Арабаджі, директор та засновник ТОВ «Альтернативні Технології ПФ»

Олена Систренська, директор ТОВ «ЛТД Укрвипсервис»

Андрій Рябчук, засновник «Платон», «ПейспейсМагазин», «Акуратеко»

Йосип Андрик, керуючий партнер ТОВ «Інтерлайн Аеро»

Володимир Бровко, директор ВП «Маріо»

Анжеліка Рубєжова, генеральний директор «Елко Україна»

Катерина Малкова, співвласниця ТОВ «Топ Косметикс»

Сергій Хачиньян, співвласник ТОВ «АйТі-Солюшнс»

Валерій Горецкий, власник Logistic Plus

Максім Школьник, акціонер Аddress.ua

Леся Малюта, власнця ТОВ «Рекламний Текстиль»

Віталій Герега, засновник ВП «СанВіта Груп»

Євген Суздальцев, співвласник ТОВ «Юнімед Органік», ТОВ «Юнімед Хелз»

Олексій Купрієнко, власник «Underdog the Unlawyers»

Наталія Суздальцева, співвласник ТОВ «Юнімед Органік», ТОВ «Юнімед Хелз»

Дмитро Канін, співвласник ТОВ «Аквілон Дістріб‘юшн»

Сергій Пущенський, генеральний директор ТОВ «РУСТ Україна»

Сергій Бєлоусов, управляючий партнер AIR Media-Tech Inc

Микола Канін, співвласник ТОВ «Аквілон Групп»

В’ячеслав Павлів, засновник «Группа компаний СТЕЛС-1»

Сергій Слупський, власник ТОВ «Slupsky Event Management»

Татьяна Доця, директор ТОВ «Самурай Комьюникейшнз»

Михайло Вашуркін, власник «Черкаський завод автохімії»

Ігор Назаров, директор ТОВ «Браун Формен Україна»

Руслан Нонка, співзасновник ТОВ «Геймдев»

Олексій Роніс, директор ТОВ «СВІТ ТРЕЙДЕР»

Віктор Маковенко, співвласник «НПО Інфотех»

Олена Шуліка, власниця готелю «Палаццо Премьер»

Андрій Гурнік, директор та власник «ПП ДСПГ Весна»

Владислав Стрік, власник та директор ТОВ «Техно Іновейшн Компані»

Олександр Павловський, власник ТОВ «174 Петаватт Палагичі»

Дмитро Зарахович, співвласник «Софтінвест Холдінг»

Олег Білявець, CEO ТОВ «Агрокрай»

Юрій Остапюк, власник та СЕО ТОВ «Дніпрохим»

Сергій Гаркуша, співвласник ТОВ «Полімерком»

Владислав Гаєвий, директор ТОВ «Ростхім Україна»

Артем Романюков, співвласник та СЕО ТОВ «Мрія Продакшн»

Наталя Василенко, директор ТОВ «Експертмед»

Тамара Прищепчук, директор ТОВ «Місто-ДП.ЮА»

Балінський Вадим, директор ТОВ «Юридична компанія “Барістер”», ТОВ «Стандарт Ойл Компані», ТОВ «Нафтова компанія “Еско”»

Сатіна М.О., директор ТОВ «Еско Ойл Трейд»

Олексій Щербатенко, співвласник Smarttender.biz

Ганна Лєбєдєва, головний бухгалтер ТОВ «КУА», «Айкепітал»

Ірина Руденко, головний бухгалтер ТОВ «Магнус Трейд»

Валентина Сирота, головний бухгалтер ТОВ «СЛ Дистрибьюшн»

Вікторія Шеверницька, керівник фінансового відділу КУА «Айкепітал»

Вікторія Сологуб, директор фінансовий ТОВ «Техенерготрейд»

Андрій Коваленко, фінансовий директор ЧМП «Лоцмэн»

Олексій Архипов, консультант з фінансових питань ФОП Архипов Олексій Олегович

Олександра Солошак, заступник директора з фінансових питань ТОВ «Армабуд ЛТД Компані»

Зоряна Росоловська, фінансовий директор ТОВ «Агреін»

Юлія Назарова, СЕО ТОВ «Софістікейтд пипл солюшнз»

Інна Черкашина, фінансовий директор ТОВ «Компанія «Тавр»

Снопкевич Н.А, головний бухгалтер ТОВ «Прайм Трейд Центр»

Олена Малежик, головний бухгалтер ФОП

Лілія Міщенко, директор Тов «Закарпатбудторг»

Наталія Рускіна, директор ТОВ СФО Клуб Юкрейн

Михайло Колісник, президент клубу CFO Club Ukraine

Денис Завертаний, фінансовий директор ТОВ «Пуратос Україна»

Володимир Івченко, директор ТОВ «Імідж-М»

Павло Рибка, власник та засновник ГК «ПАЛІТРА»

Віталій Дмитрієв, власник та голова наглядової ради асоціації KONSORT

Євген Лихожон, власник та засновник ГК «Явір-2000»

Ростислав Караптан, власник та засновник ТОВ «Торгсервіс»

Юрій Кирилов,

Євген Уткін,

Андрій Коваленко, директор «Оазис Эстейтмент Капитал»

Людмила Годза, директор ТОВ «С Логістик»

Людмила Старосільська, генеральний директор ТОВ «УЛФ-ФІНАНС»

Наталія Борисова, бухгалтер ТОВ «Логістичні Мережі»

Леонід Литвиненко, директор "ТОВ «Смарт хаб»

Коломієць О.М., головний фахівець ТОВ «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС»

Олена Столяр, CFO ТОВ «Харвінд»

Світлана Черкас, фінансовий директор ТОВ «АТС»

Тетяна Гасинець, CFO ФОП Гасинець Т.М.

Наталія Борисова, бухгалтер ТОВ «Енерджі Логістик»

Тетяна Старовойт, голова правління КІФ «Рекавері»

Тетяна Куніна, фінансовий директор NEWAGE

Мар'яна Кулаєва, головний бухгалтер ТОВ «Синтез Технологій»

Галина Гривнак, засновниця ТОВ «Фін Імпакт Консалтинг»

Дмитро Поляков, директор ТОВ «Бриліантс груп»

Рейнолд Заале, доктор філософії економічних наук КНЕУ

Олександр Казьмiн, заступник директора ТОВ «Арсенал»

Ахмеджанова Гюльнара, фінансовий директор ЧАО «ФК Шахтар»

Наталя Скрипник, заступник директора з фінансових питань ПП «Укртранс»

Вікторія Коцюба, головний бухгалтер ТОВ «Терміон Плюс»

Антон Піскун, власник ТОВ «Бухконсалт»

Інна Недоступ, керівник відділу контроллінгу, бюджетування і звітності, в.о. фінансового директора «Смарт Холдинг»

Олена Василевська, фінансовий директор ТОВ «Салатейра»

Олексій Колбасинський, директор з розвитку бізнесу ТОВ «Інтерстарч»

Юрій Романенко, співзасновник Українського інституту майбутнього, головний редактор інтернет-видання "Хвиля"