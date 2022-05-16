Об этом стало известно из нового выпуска программы «Суть событий» на канале «Знай.ua».

Журналистка рассказала, сможет ли Украина самостоятельно снабжать себя газом. По ее словам, тема тарифов и тема независимости, особенно от России, сейчас очень важна.

«Самое главное, сможет ли Украина сама обходиться без чьей-либо помощи. Чтобы была добыча наша отечественная, и будет ли этого хватать на отопительный сезон, и сможем ли мы реально быть независимыми энергетически. Какие сейчас вообще имеет проблемы энергетика?», - считает она.

По мнению журналистки, это нелегкий фронт, особенно сейчас. Это, добавляет она, часть гибридной войны России против Украины и Европы. Екатерина Котенкова отметила, что правительство должно принимать профессиональные экономические шаги для обеспечения стабильности энергетической системы у нас в Украине.

«У нас уже почти принято решение о том, чтобы ввести мораторий, то есть заморозить тарифы на воду, на газ и на тепло на период войны и полгода после. То есть тарифы повышаться не будут, это уже некая стабильность. Это прекрасное решение, по-моему, именно сейчас. Итак, может ли Украина сама снабжать себя газом? Максимальный уровень добычи газа, который может быть в Украине, составляет примерно 22-24 млрд м3 газа. В принципе, этого достаточно для того, чтобы Украина могла именно себя обеспечить газом», - считает она.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что журналистка Екатерина Котенкова рассказала о важных пенсионных изменениях в Украине.





