Об этом он рассказал в интервью Василию Звереву в эфире «Утро Февраля».
По его словам, люди физически не могут выехать на подконтрольную Украине часть и вынуждены возвращаться в развалины.
«По нашим подсчетам, в городе остается 150-170 тысяч людей. Город полностью заблокирован, люди не могут попасть на подконтрольную Украине территорию и вынуждены возвращаться. Люди сидели в подвалах, под обстрелами, без воды и еды. Немного стихли обстрелы, уже стало лучше. Солнце, весна, можно выйти на улицу, уже стало лучше», - заявил он.
Петр Андрющенко добавил, что появилось какое-то подобие воды, еды.
«Город в развалинах, под ними много трупов, соответственно, они разлагаются. Оккупанты ведут себя ужасно, комендантского часа нет, но в любой момент можно попасть в комендатуру и даже попасть в тюрьму. На самом деле это не жизнь», - резюмировал он.
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Напомним, ранее Politeka сообщала, что эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская рассказала, как россия отреагирует на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.