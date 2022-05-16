Страны Азии поддерживают нейтралитет в войне, потому что не готовы разрывать отношения с россией.

Такое мнение в интервью Виктору Жиху в эфире канала «Утро Февраля» высказал эксперт Института Будущего Илия Куса.

«Первое: разрыв всех связей с россией, чего они не хотят допустить. А геостратегический вес Украины для них не настолько велик, чтобы жертвовать 5-6 миллиардами товарооборотам с россией. Более того, с октября прошлого года они находятся в состоянии вялотекущего энергетического кризиса. У них хронический дефицит электроэнергии, из-за чего даже малое количество нефти и угля, которые они покупают у россии, оно им нужно», - говорит Илия Куса.

Эксперт добавил, еще одним ключевым моментом является то, что на фоне санкций россия предлагает странам Азии колоссальные скидки.

«Если скидка в 30-50 долларов за баррель нефти, конечно они этим воспользуются. То есть, иногда все намного банальнее, чем нам кажется. Скидки – это очень заманчивое предложение, они справедливо полагают, что, почему мы должны отказываться от этого предложения, тем более, что у нас проблемы. Нужно накачивать нефти как можно больше, пользуясь моментом», - объяснил логику стран Азии Илия Куса.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская рассказала, как россия отреагирует на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.











