Об этом в интервью Роману Чайке в эфире «Утро Февраля» рассказал волонтер Мирослав Гай.

«Россия официально внесла нормы в производство хлебобулочных изделий. Они делают как в Советском Союзе и используют йодированную соль. россия поменяла нормы питания в школьных учреждениях. Так в свое время делали при Сталине. А в прошлом году путин подписал указ «Основы государственной политики в сфере использования ядерного оружия», где четко прописано, в каких случаях может применить использовать ядерное оружие. И одно из условий, если россии будет грозить распад государственности», - заявил он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская рассказала, как россия отреагирует на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.



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