Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
«Все увидели реальный потенциал российской армии, и что россия в своих имперских амбициях пытается создавать картинку, что она доминирует в регионе», - отметил Борис Тизенгаузен.
По словам эксперта, сейчас ходит информация, что путин недоволен своим военным руководством.
«путин ставит задачу взять какой-то город или продвинуться к границам Луганской или Донецкой областей, но военные понимают, что они этого сделать не могут и всё равно бросают пушечное мясо. В итоге получается то, что военные не могут выполнить задачи и путин бесится», - подчеркнул Борис Тизенгаузен.
Как отметил политтехнолог, неудачи российской армии очень сильно злят путина и он из-за этого начинает обвинять во всем силовой блок и службу безопасности, поэтому следуют увольнения определенных руководящих кадров.
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