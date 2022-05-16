После открытия первого в Украине государственного интерактивного «Музея науки» в Киеве Малая академия наук Украины (МАН) положила начало программе создания таких музеев и в других регионах Украины. Была разработана проектная документация, определены помещения и предусмотрена государственная поддержка музеев Львова, Харькова, Полтавы, Ужгорода, Черновцов, Одессы, Луцка, Винницы, Мариуполя. К сожалению, российская агрессия разрушила все планы.



Тем не менее, МАН решила не останавливаться и в этих непростых условиях продолжить свой проект. И с 12 апреля МАН в партнерстве с Национальным университетом «Львовская политехника» открыла Музей науки и инноваций во Львове.

Заведение станет первым в сети региональных центров наук, которые МАН планирует создавать по всей стране для поддержки и предоставления доступа к новому формату получения знаний. Это особенно актуально во времена, когда такое количество детей было вынуждено было оставить свои дома из-за войны. В таких центрах дети и подростки получат возможность приобщиться к лучшим образовательным программам МАН, увидеть и, что не менее важно для детей, подержать в руках уникальные экспонаты и принять участие в научных экспериментах, воркшопах и исследованиях.

Открытие пространства представил Президент Малой академии наук Украины Станислав Довгий. Станислав Алексеевич – доктор физико-математических наук, профессор, академик, автор более 300 научных работ, 38 патентов и авторских свидетельств.

За плечами Станислава Довгого успешный путь в бизнесе, должности Министра науки и образования, депутатство и многое другое. При его президентстве МАН приобрела статус Центра ЮНЕСКО по научному образованию. Это единственная в Украине организация с таким всемирным статусом.

Сегодня Станислав Довгий – основатель семейной инвестиционной компании DOVGIY Family Office под управлением его дочери Оксаны Гуляевой, Президент Малой академии наук Украины, вице-президент Европейской Академии Наук и Искусств, автор многих социальных проектов Семьи Довгих как в Украине, так и за ее пределами.

Наконец Станислав Довгий – сын поэта Алексея Довгого и отец политика Олеся Довгого.

О настоящем и будущем МАН, войне и благотворительности, а также о том, почему именно сейчас, в тяжелое для страны военное время нужны поддержка и поощрение юных талантов, приобщение к научной среде со школьной скамьи – мы расспросили Станислава Алексеевича.









— В военное время вы открываете в Львове Музей науки. Он для львовских детей, для детей переселенцев. Это значит, что Украина двигается дальше, живет, развивается, и мы строим свое будущее. Для вас лично – чем является это событие?

— Знаете, у меня в душе два чувства. Одно – светлое, что сегодня, несмотря на войну, гибель людей, на все эти ужасы мы открываем музеи. Мы смотрим в будущее, в завтрашний день, верим в победу, даем детям, особенно тем, которые переселены в первую очередь из восточных и южных областей, надежду и веру. Также важно сейчас не прерывать учебный процесс и использовать все возможности для физического общения детей в процессе обучения. Когда я общаюсь с детьми, то вижу, что они уже соскучились по школе, по учителям, по друзьям. И именно здесь, в таком сообществе, они могут прикоснуться к тайнам науки, посмотреть через призму интерактивных игр и совместных проектов. И это очень важно. Ну и печальная часть моей души – это то, что многие дети не смогут этого увидеть. Уже около 200 погибших… Много раненых. Многие родители не смогут уже порадоваться, увидеть успехи своих детей.

Безусловно, это очень важно, я вижу, что каждый ребенок это переживает, понимает. И мы это переживаем вместе с ними.

— За последний год киевский Музей науки посетило более 100 тысяч человек. Вы надеетесь во Львове на такую ​​же популярность заведения?

— Вы знаете, сегодня мы видим, что до 200 детей в день этот музей сможет принимать, то есть за год около 50 000. У нас есть планы дальнейшего развития музея. Это только первый шаг, и мы оптимистично смотрим в завтрашний день.

— Расскажите, пожалуйста, о самом музее. Что будет в его экспозиции, каковы его фишки? Чем он будет отличаться от киевского?

— Во-первых, это около 50 экспонатов нашего киевского музея. Это экспозиции: оптика, акустика, физика. Часть экспонатов нам добавили львовские партнеры и часть приехала из одесского Музея Интересной Науки. В экспозиции представлены головоломки, физические законы, магнетизм, электричество и многое другое. То есть дети всех возрастов найдут для себя что-то интересное. Ну и, конечно, надо понимать, что это только первый шаг. После победы мы планируем реализовать полноценный музей науки по принципу, как это сделано в Киеве.





— Знаю, что война застала вас за границей с талантливыми украинскими детьми-победителями олимпиад, которых вы возили на зарубежные интеллектуальные соревнования. И что Семья Довгих за собственные средства обеспечила эвакуацию этих детей в безопасные места к их родителям. Расскажите, как это происходило?

— С 20 по 25 февраля в Дубае проходила всемирная выставка-конкурс, в которой принимали участие творческие дети, занимающиеся инновационными проектами. Была украинская делегация, наши ребята представляли свои проекты. Кстати, подчеркну, все дети завоевали золотые медали. 25 февраля мы должны были вернуться в Украину, у нас были билеты. Но 24-го началась война. Мы оказались в психологическом, финансовом и физическом затруднении… Перед нами стоял вопрос, куда перевезти детей, потом – вопрос их безопасности. Начали связываться с родителями – кто-то в Сумах, кто-то в Чернигове, кто-то в Харькове… То есть была очень трудная ситуация, но, несмотря ни на что, дети себя проявили очень мужественно, дисциплинированно. В течение чуть более недели мы провели переговоры с партнерами, к этому присоединились наши румынские друзья, потом поляки, и мы решили перевезти детей в Польшу. Очень помогли наши польские друзья, партнеры. У некоторых родителей были родственники, знакомые за границей, потому мы действовали индивидуально в случае каждого ребенка. Через несколько недель мы смогли всем детям помочь. Сегодня все они находятся в безопасности.

Кстати, пока мы были в Польше, параллельно организовали уникальный проект «Изучай науку по-украински». В Польше сегодня более двух миллионов беженцев из Украины, значительная часть из них – дети. И очень важно, чтобы эти детишки не теряли связи с Украиной, с украинским языком. Мы предложили Центру Коперника (это Музей науки, один из лучших в Европе, а может, и в мире) проект: давайте мы переведем все ваши программы, описания на украинский язык, чтобы были английский, польский и украинский языки. И таким образом положим начало экскурсиям, обучению, воскресным школам для всех украинцев. В Польше более 20 таких центров в разных городах, мы с ними связались, и нам пошли навстречу. Сегодня мы уже начали работать. Малая академия наук взяла на себя перевод всех материалов с польского на украинский, наши сотрудники, которые находятся в Польше, организационно приобщаются, помогают. Я думаю, что это будет хороший пример. Он не закончится сегодня, но все, кто придет в этот музей, будут знать, что английский, польский, украинский – это великие мировые языки. Многие хотят сейчас выучить украинский язык, будет возможность прийти и пообщаться на нем.

— Вы вообще думали, что будет подобная война?

— Я смогу вам ответить следующим образом. В 2014 году, когда, в общем, и началась война, мой отец (известный украинский поэт Алексей Довгий) написал следующие строки:

«Я дихаю і крізь вогонь іду.

А ви, набивши гаманища туго,

Щодня мені пророчите біду.

Я проклинаю ваш жебрацький розум

І тих, хто вас в недобрий час сплодив.

Ви трупом ляжете, поганці, на дорозі,

Де виросте Вкраїна — диво з див!».

То есть мы знали, что Россия нападет, знали, что Россия – это всегда война. Но мы всегда знали, что Украина победит. Правда всегда побеждает.

— Как вы думаете, все эти действия отбросят российскую и русскую науку по цивилизации?

— Они уже это сделали.





— До войны вы планировали открыть музей науки в Мариуполе. Уже было здание, проводились внутренние работы. Что с ним сейчас и какова его будущая судьба?

— Да, он уничтожен. Могу показать фото. Его должны были открыть на базе Мариупольского государственного университета, уже перевезли туда часть экспонатов. К сожалению, все помещения университета разбомблены. Все уничтожено…

— После победы его будете восстанавливать?

— Однозначно! Мы с Мариупольским Университетом сделаем лучший музей. К счастью, 20 экспонатов еще остались, они находятся в Европе. Я сейчас веду переговоры о том, чтобы их использовать в качестве базы и найти партнеров, чтобы докупить другие экспонаты, необходимые для открытия. Часть средств профинансирует Семья Довгих, часть – МАН, часть – ищем партнеров. Верим в то, что откроем музей, как и планировали, уже в освобожденном украинском Мариуполе!

— Какие коррективы внесла война в вашу деятельность? Знаю, что у МАН было много планов на этот год: строительство Международного центра детского научного творчества в Пуще-Водице, бизнес-инкубатор Ukrainian Future, выставка CERN «Ускоряй науку», Национальная олимпиада гениев – GENIUS Olympiad Ukraine, школа «Агенты перемен». Какова доля этих и других проектов Академии в этом году?

— Наш важнейший проект – это Всеукраинский Конкурс-защита научно-исследовательских работ учащихся – членов МАН. Конкурсу-2022 быть! Мы нашли решение по всем болезненным вопросам, уже началась подготовительная работа. Конкурс состоится онлайн в июне этого года. Приятно, что партнером конкурса согласилась выступить миссия ОБСЕ в Украине.

Что касается международных соревнований, все партнеры пошли нам навстречу и сделали для наших детей участие бесплатным. Таким образом, в этом году МАН примет участие онлайн в около 20 международных мероприятиях.

— Семья Довгих сегодня реализует целый ряд благотворительных проектов. Расскажите поконкретнее, пожалуйста.

— В основном вся благотворительная работа идет через наш Благотворительный фонд «Можемо разом». Эту работу координируют мой сын Олесь Довгий и моя дочь Оксана Гуляева, у которой, кстати, есть большой управленческий опыт в благотворительности. Вообще, если честно, мне очень приятно наблюдать за тем, какую активную гражданскую позицию занимают сегодня мои дети, и сколько энергии, средств и усилий они направляют на реализацию всех этих гуманитарных программ.

Если конкретнее, то фокусом нашей семьи являются гуманитарные программы, медицинская помощь, сохранение культурных памятников и, безусловно, образовательные проекты.

Грузовики с гуманитарной помощью от нашего фонда ежедневно курсируют по всей Украине. Также мы обеспечиваем оборудованием медицинские части ВСУ и военные госпитали. Один только комплекс передвижной хирургии, который мы передали нашим вооруженным силам на третий день войны, чего стоит!

Наша семья объединила партнеров не только в Украине, но и Европе. К примеру, несколько последних недель шли переговоры с нашими австрийскими партнерами по поводу новейшей системы, которая позволила бы обеспечить питьевую воду там, где системы очистки были разрушены войной. Сегодня реагенты, которые могут обеспечить ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ литров чистой воды, уже в пути!

Поскольку у нашей семьи и нашего семейного бизнеса корни в Киеве, то мы, конечно, поддерживаем и столицу. Вместе с партнерами мы взяли под свою защиту несколько важных для Киева памятников. Один из них – Памятник основателям Киева на Набережной.





— Сегодня в МАН проходят онлайн-лекции лауреатов Нобелевской премии для украинских детей. Правильно ли я понимаю, что эти выдающиеся менторы привлечены за счет Семьи Довгих?

— Проект «Лекции будущего» был основан более пяти лет назад. За это время Украину посетили около 30 известнейших ученых мира. Среди них – Председатель группы советников Европейской Комиссии, Генеральный директор ЦЕРН (2009-2015) Рольф-Дитер Хойер, Генеральный секретарь Европейской академии наук, искусств и литературы Николь Лемер д’Агаджио, профессор Мюнхенского технического университета, немецкий астронавт Ульрих Ханс Вальтер, а также нобелевские лауреаты Эрвин Неер (физиология и медицина), Жюль Хоффман (физиология и медицина), Кадзита Такааки (физика), Сэр Пол Ньорс (физиология и медицина), Харальд цур Хаузен (физиология и медицина), Евгений-Зенон Стахив (премия) и др.

Финансовые и организационные расходы полностью взяла на себя наша семья.

Также стоит упомянуть, что почти 200 нобелевских лауреатов подписали открытое письмо в поддержку Украины.

Хочу отметить еще одну нашу инициативу. Мы обратились к нобелиантам с предложением поддержать Украину, поддержать МАН и прочесть онлайн лекции по наиболее перспективным областям науки и технологий. На сегодняшний день откликнулись более 50 выдающихся ученых, в том числе 32 нобелевских лауреата. Пятеро из них уже прочитали свои лекции, остальные лекции пройдут согласно графику, с которым можно ознакомиться на сайте МАН.

— Сейчас многие крупные бизнесмены озвучивают суммы, потраченные ими на гуманитарную помощь. Уместно ли вас спросить, сколько потратила Семья Довгих?

— Наш бизнес не из больших, я бы его отнес к категории средних. Что касается суммы, я думаю, речь идет о цифре в районе 20 млн грн личных средств семьи, которые были направлены на различные программы помощи с начала войны. Это очень большая сумма для нашего бизнеса, более того, часть этих средств – кредитные. Но мы считаем, что сегодня тратить средства на помощь – прямая обязанность всех, у кого они есть или кто может их привлечь. В настоящее время 90% бизнеса DOVGIY Family Office в связи с войной остановлены. Но мы верим в победу, верим в Украину и гордимся тем, что мы – украинцы!