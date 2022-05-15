Мы прошли 80 дней войны. Войны настолько страшной, какую мы видели только в старых советских фильмах. После 77 лет всех этих “никогда снова”, “права человека”, “ценность человеческой жизни” - Европа переживает страшную войну, в которой человеческая жизнь стала статистикой.

Между тем, война стала не просто реальностью, война стала нашей работой. Каждый день солдаты держат передовую, волонтеры продолжают паковать передачи на фронт, руководство страны ищет максимальную поддержку заграницей и обеспечивает функционирование систем жизнеспособности. Мы уже не работаем на новые квартиры, машины или отдых, не работаем на жизнь в комфорте. Мы работаем только на победу, потому что победа - это о нашем праве жить.

Любая работа вознаграждается, и наша тоже. За 80 дней мы прошли сложный путь от шока, паники, отступлений до гордости, мужества и контратак. Я решил сделать итог нескольких стратегических высот, которые мы одержали за эти страшные 80 дней.

1. победа над символами Путина. Мы победили Путина уже на очень многих уровнях. Сначала мы победили его под Киевом, который он искренне верил, что увлечет за пару дней. Мы победили его под Харьковом и Николаевом, где удалось остановить наступление врага. Мы победили его на море, без флота, потопив крейсер Москва и отбросив его корабли обратно в Крым. В конце концов, самая большая наша победа над ним-это позорное 9 мая. Все предыдущее он мог воспринимать как временные неудачи, но будучи глубоким символистом, он не может просто воспринять, что для него 9 мая стало Днем поражения в Украине. Большой поклон и благодарность за это защитникам Мариуполя.

2.Мы победили недоверие и страх Запада. Вспомните первые дни. Сегодня трудно поверить, что все эти западные лидеры на самом деле прощались с нами. Разговоры о 48 и 96 часах. О том, что они ничего сделать не могут. Как не хотели дать ПВО. Сегодня мы видим большую консолидацию, прочное решение помогать нам вплоть до победы. Все это стало возможным исключительно благодаря нашей отчаянной борьбе.

3.Мы создали предпосылки для победы на фронте. Остановив врага по большинству направлений, получив западное вооружение, проведя успешную мобилизацию - мы уменьшили шансы на успех российской армии почти до нуля. Последний погром под Белогоровкой является символом нашей военной мощи, и станет для них символом демотивации. Ближайшие дни нас ждут новые новости о погромах российских войск.

Однако, несмотря на общий успех нашей обороны, есть победы, которые нам одержать не удалось, хотя они очень необходимы.

1. Мариуполь-Азовсталь. Нам не удалось освободить наших ребят. Хотя я могу утверждать, что Президент использует все возможные шансы для этого. Надежды мало, но некоторые шансы еще сохраняются.

2. Мы таки не смогли организовать свои тылы. Речь в первую очередь об экономике. Откровенно, наша экономическая политика-это катастрофа, которую сейчас каждый из нас испытывает в очередях на заправку. А ближайшие дни, эту катастрофу мы начнем видеть пустыми полками в магазинах, куда не подвезут товар. А через месяц эта катастрофа обернется бешеным ростом цен, вызванным ценами на топливо. Честно, министр экономики и председатель налогового комитета должны быть признаны диверсантами. Несмотря на множество разумных советов, как избежать топливного кризиса-они умудрились сделать его еще хуже. В условиях реального дефицита они решили пресануть сети проверками цен! Как следствие, сети ушли в тень, а очереди вместо уменьшения - удвоились.

3. мы таки не смогли достичь реальных санкций. Хотя на Россию наложены жесткие санкции, по состоянию на сегодня они не перерезали ключевые ее доходы - газ и нефть. А самих доходов от них хватает, чтобы еще очень долго продолжать с нами воевать. Если за лето мы не достигнем эмбарго на газ и нефть, то осенью макроны и Шольцы серьезно включат заднюю. Должны усиливать информационное давление и мобилизовать европейскую общественность.