Вчера специалисты Госэкоинспекции в Сумской области направили в органы прокуратуры расчет ущерба, нанесенного окружающей среде в результате аварийной утечки аммиака в атмосферный воздух, который произошел 21 марта 2022 года на Сумщине, пишет Znaj.ua.

Все мы хорошо помним облако, которое поднялось над ПАО «Сумыхимпром». Российские войска обстреляли хранилище предприятия в результате был поврежден трубопровод, произошла утечка чрезвычайно вредного химического вещества - аммиака.

Согласно специальной методике, созданной оперативным Штабом при Госэкоинспекции, общая сумма ущерба, нанесенного в результате действий военных преступников, лишь в части загрязнения атмосферного воздуха составила 5,1 млн гривен.

Напомним, что благодаря вступлению в силу Методики расчета неорганизованных выбросов загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух в результате возникновения чрезвычайных ситуаций и/или во время действия военного положения и определения размеров нанесенного ущерба, специалисты ГЭИ теперь имеют возможность сделать официальное исчисления экологического ущерба, нанесенного войсками российской федерации с целью дальнейших репараций.