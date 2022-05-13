Война России против Украины и всего цивилизованного мира заставляет нас изменить и расширить собственную национальную гуманитарную и мировоззренческую миссию.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает Znaj.ua. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку высказывать свою позицию.

Сейчас стоит уже говорить и действовать не только для создания украинского мира в собственной стране, но и - для украинизации всего мира!

Выходим сейчас из реального факта интереса абсолютного большинства государств и народов мира к ситуации в Украине и их помощи в войне против русской орды убийц, варваров, насильников и мародеров военного преступника Путина.

Учитывая это, нужна координация и объединение усилий власти, научной и экспертной среды, общественности в формировании модерного образа Украины и украинцев в мире.

Для этого крайне полезно: