Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает Znaj.ua. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку высказывать свою позицию.
Сейчас стоит уже говорить и действовать не только для создания украинского мира в собственной стране, но и - для украинизации всего мира!
Выходим сейчас из реального факта интереса абсолютного большинства государств и народов мира к ситуации в Украине и их помощи в войне против русской орды убийц, варваров, насильников и мародеров военного преступника Путина.
Учитывая это, нужна координация и объединение усилий власти, научной и экспертной среды, общественности в формировании модерного образа Украины и украинцев в мире.
Для этого крайне полезно:
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- организовать при посольствах и консульствах нашего государства общественные советы с участием ученых, художников, предпринимателей ... для совместной и согласованной деятельности в странах пребывания;
- предложить международным институтам конкретные проекты сотрудничества с обязательным посещением Украины.
Как пример, проведение 45 сессии Комитета всемирной наследия ЮНЕСКО в Одессе, специальных заседаний МАГАТЭ в Чернобыле, УЕФА в Чернигове, ЮНИСЕФ в Буче…
- на базе Укринформа создать медиа-платформу представительств главных мировых информационных агенств мира;
- подготовить ряд популярных документальных сериалов об истории, культуре, науке ... Украины на иностранных языках…
И конечно, просить и убеждать почти 6 миллионов наших соотечественников, которые в условиях военного положения вынужденно находятся за границей, быть достойными представителями Украины и украинского народа и не забывать, что «Мы с Украины».
П. С. просить и убеждать идеологов создания новой провластной партии с названием «Мы из Украины» сохранить этот лозунг для всей страны, потому что мы все сегодня - одна партия!