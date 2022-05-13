Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на Youtube-канале «Знай24».
«Это говорит о том, что в нас действительно верят, потому что они (западные страны, - Ред.) все были уверены, что Украина не продержится больше недели и дальше придётся договариваться с агрессором, но теперь уже понятно, что у путина армия оказалась фейковой», - отметил Сергей Гайдай.
По словам эксперта, армия россии при своих огромных размерах оказалась неспособной победить украинскую армию, которая значительно уступает по численности.
«Государство определяет несколько важных элементов, один из которых – это способность держать свою безопасность, и Украина оказалась в этом довольно сильной», - подчеркнул Сергей Гайдай.
По мнению эксперта, Украина показала свою эффективность в обороне и то, что она продолжит бороться вплоть до полной победы – это вселило в Запад уверенность в нашей победе.
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