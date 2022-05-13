Об этом он рассказал в эфире канала «Утро Февраля».

По его словам, россия хочет показать захват «Азовстали» как триумф над «денацификацией» своим гражданам и ничего рационального в этом нет.

«Безусловно, это личное господина путина. Настолько сильно, что ничего рационального здесь нет. Здесь все дело в «неонацизме» и «денацификации». Потому что среди защитников Мариуполя значительная часть – это бойцы полка «Азов». россия хочет показать захват «Азовстали» как триумф «денацификации». То, что россия намерена продать своим гражданам», - добавил Евгений Магда.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что российский политический деятель Виктор Уколов заявил, что россии придется платить репарации Украине.

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