Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что в скором времени с большой вероятностью будет принято решение о моратории на повышение цен на коммунальные услуги.

Об этом она рассказала на YouTube-канале Знай.ua.

«В Украине запретят повышать тарифы на воду, газ и тепло. Это очень хорошие новости для простых украинцев», - отметила Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, в ближайшее время в Украине может быть принят мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги – такое предложение было вынесено на заседании Кабмина несколько дней назад. Она отметила, что согласно законопроекту мораторий будет действовать в течение всего военного положения и еще полгода после его завершения.

«Этот запрет еще не приняли, но окончательное решение уже принято и его осталось только принять, то есть 99%, что всё будет», - подчеркнула Екатерина Котенкова.

По мнению журналистки, правительство решило принять такое решение с целью остановить волнение людей по поводу возможного повышения тарифов.

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