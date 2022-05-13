Россия может решиться на аннексию Херсона без проведения референдума, поскольку жители региона добровольно не пойдут голосовать за отделение Херсона от Украины.

Об этом в эфире канала «Утро Февраля» сказал политолог Игорь Рейтерович.

Однако, добавил политолог, такого хода событий не признает даже Лукашенко.

«Скорее, они решатся на прямую аннексию. Если обратиться к речи путина 9 мая, там была произнесена такая фраза: “Мы воюем на своей земле”. То есть они автоматически считают своей землю, где стоят российские солдаты. Но я более чем уверен, что Херсон и Херсонская область будут отвоеваны военным путем украинской армией. То есть, если верить в какие-то варианты переговоров, подписание мирного договора, о котором снова активно заговорили в россии, не будет мирного договора или хотя бы какого-то перемирия, пока эти территории находятся под контролем россии».

Напомним, ранее Politeka сообщала, что российский политический деятель Виктор Уколов заявил, что россии придется платить репарации Украине.





