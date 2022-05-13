Эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская заявила, что россия долгое время пользовалась страхом европейских стран, которые последние 70 лет прожили в мире и привыкли к комфорту.

Об этом она сказала в эфире «Утро Февраля».

По ее словам, власти россии не рассчитывали, что Финляндия и Швеция будут вступать в НАТО.

«Если она (россия, - ред.) утверждает, что приближение НАТО к границам страны создает условия опасности для нацбезопасности, и поэтому была начата “спецоперация” в Украине, тогда такой же логикой следует руководствоваться по факту вступления Швеции и Финляндии в НАТО», - добавляет Юлия Осмоловская.

Тогда россия, считает она, должна вводить свои войска в эти страны, защищая интересы российского населения.

«Но, как минимум, для этого недостаточно ресурсов. А следовательно, мы увидим, как разовьется очередной миф про великую и могучую россию, поскольку она не сможет ответить должным образом», - резюмировала Юлия Осмоловская.

Напомним, Швеция может подать заявку в НАТО уже в понедельник, 16 мая, на следующий день после того, как правящие социал-демократы утвердят решение.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что российский политический деятель Виктор Уколов заявил, что россии придется платить репарации Украине.