Об этом она сказала в эфире «Утро Февраля».
По ее словам, власти россии не рассчитывали, что Финляндия и Швеция будут вступать в НАТО.
«Если она (россия, - ред.) утверждает, что приближение НАТО к границам страны создает условия опасности для нацбезопасности, и поэтому была начата “спецоперация” в Украине, тогда такой же логикой следует руководствоваться по факту вступления Швеции и Финляндии в НАТО», - добавляет Юлия Осмоловская.
Тогда россия, считает она, должна вводить свои войска в эти страны, защищая интересы российского населения.
«Но, как минимум, для этого недостаточно ресурсов. А следовательно, мы увидим, как разовьется очередной миф про великую и могучую россию, поскольку она не сможет ответить должным образом», - резюмировала Юлия Осмоловская.
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Напомним, Швеция может подать заявку в НАТО уже в понедельник, 16 мая, на следующий день после того, как правящие социал-демократы утвердят решение.
Напомним, ранее Politeka сообщала, что российский политический деятель Виктор Уколов заявил, что россии придется платить репарации Украине.