Об этом в эфире «Утро Февраля» рассказал экс-депутат Госдумы рф Илья Пономарев.

Однако, по словам политика, в разоружении россии не заинтересованы США.

«Единственным сдерживающим фактором для Китая является российское ядерное оружие. И, например, Америка не заинтересована, чтобы такой фактор сдерживающий для Китая исчез, потому что, США боятся Китая многократно больше, чем россию. Потому что все понимают, что путин скоро закончится, а Китай останется, независимо от власти страны. И сейчас вопрос заключается в том, какая будет конструкция безопасности, которая удовлетворила бы всех и была разумной с точки зрения безопасного развития планеты Земля. В том числе будущее российское правительство», - добавил Илья Пономарев.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что российский политический деятель Виктор Уколов заявил, что россии придется платить репарации Украине.

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