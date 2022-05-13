Путин совершенно прямолинейный политик, и о своих намерениях он заявил еще почти два года назад в статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

Такое мнение в эфире канала «Утро Февраля» высказал российский общественный и политический деятель Лев Шлосберг.

По его словам, своими действиями путин пытается исправить несправедливости, по его мнению, допущенные в 20 веке и ненавидит людей, которые развалили Советский Союз.

«Владимир путин – человек 20-го века – ментально, психологически, образовательно, культурно, политически. Это советский и имперский человек, у него так сформирована картина мира. Она сложилась в 70-е – 80-е годы. Огромное влияние на эту картину мира произвел распад СССР. Он же говорил неоднократно, что это главная геополитическая катастрофа. путин же говорил, что распад Советского Союза является огромной геополитической катастрофой 20 века. Но многие придерживаются противоположной точки зрения. И путин зафиксировал для себя эту картинку величия большой страны, которая была в его понимании могущественной, и которая, в его понимании, бездарно развалилась. Он ненавидит людей, которые развалили Советский Союз. И у него появилась идея-фикс – переписать 20 век», - добавил Лев Шлосберг.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что российский политический деятель Виктор Уколов заявил, что россии придется платить репарации Украине.