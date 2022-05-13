Он с другими волонтерами передали джип для боевых нужд военных.

"Доставили с пацанами на передовую джип для боевых нужд военных с 93-я ОМБр Холодный Яр
Пусть верно служит для Oleksandr Sosovskyy и нашей победы!

За это большое спасибо Андрей Андреев, Ярослав Федорук, Георгий Зантарая, которые посодействовали в приобретении. Ждем другие заказы для пацанов и уже планируем следующую поездку", - сообщил Лисовой у себя в Фейсбуке.

Напомним, Андрей Андреев вместе с Иваном Лисовым отправили помощь украинским бойцам

А еще Politeka сообщала, что Иван Лисовой и Георгий Зантарая доставили еду украинским защитникам

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Также Politeka сообщала, что Иван Лисовой отправил необходимую гуманитарную помощь в Чернигов