Запустили инициативу для помощи украинцам, что во время войны вынуждены уехать в страны Европы и искать там убежище

Миллионы украинцев покинули свои дома с началом полномасштабного вторжения россии 24 февраля, а значительная часть из них оказалась за пределами Украины.

Соответственно, в это время встал вопрос трудоустройства украинцев за рубежом. На помощь пришла криптокомпания "NEAR UA", которая запустила web-платформу https://awayfromukraine.com для помощи украинцам, которые во время войны вынуждены уехать в страны Европы и искать там убежище.

Сотрудники компании после начала войны сами искали временную защиту в Португалии и столкнулись с рядом проблем. Поэтому очень скоро была введена эта инициатива в тесном сотрудничестве с консульскими отделами посольства Украины.

В криптокомпании "NEAR UA" отмечают, что вакансии для web-платформы они получают на сайт непосредственно от консульских отделов посольства Украины, то есть они проверены, как и инфа в разделах.

Там добавляют, что информация обновляется ежедневно, а в раздел "Новости" они преподают важные изменения в законодательстве ЕС в отношении украинских беженцев.

Но останавливаться на этом в "NEAR UA" не планируют. В дальнейшем они намерены выложить бесплатные IT курсы на сайт, чтобы оставшиеся без работы люди смогли переквалифицироваться и трудоустроиться в любой точке мира.

"Зарегистрировавшись - получаете доступ к сравнительной таблице условий пребывания во всех выбранных вами странах ЕС и к вакансиям с контактами. Компания NEAR RU продолжает принимать активное участие и финансировать волонтерские проекты, и надеется, что наш сайт поможет вам легко разобраться в условиях проживания в выбранной стране - найти жилье и работу", - добавляют там.