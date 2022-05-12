Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на Youtube-канале «Знай24».
«Чтобы пересесть на наши танки, это много времени у ваших танкистов не займёт. Я думаю, на этом вообще не надо концентрироваться, это вопрос пары недель, а в некоторых случаях может быть и пары дней (в зависимости от вооружения, - Ред.)», - отметил Гарри Табах.
По мнению эксперта, вопрос о том, как долго украинские военные будут переучиваться на технику по ленд-лизу, вообще не должен никого волновать, ведь на данный момент в армии и так служат очень умные и образованные бойцы, поэтому вопрос переучивания может занять максимум несколько недель.
«Главное сохранить живую силу и боевой дух. И ещё – сегодня войны не выигрываются металлоломом, а выигрываются комбинацией всего, включая разведку. Все цивилизованные страны на украинской стороне и они все чем-то помогают: разведданными в том числе», - подчеркнул Гарри Табах.
По словам эксперта, комбинация поддержки Украины и других факторов с опытом наших военных даёт положительный результат.
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«Многие ваши командиры обучены на Западе, они говорят на английском, они грамотные и это видно по тому, как вы ведёте боевые действия. Показатели есть и по затопленным кораблям и по сбитым самолётам», - отметил Гарри Табах.
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