Американский военный деятель, капитан 1-го ранга в отставке Гарри Табах рассказал, насколько много времени займет обучение украинских военных на новой технике, которая будет передана по ленд-лизу.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на Youtube-канале «Знай24».

«Чтобы пересесть на наши танки, это много времени у ваших танкистов не займёт. Я думаю, на этом вообще не надо концентрироваться, это вопрос пары недель, а в некоторых случаях может быть и пары дней (в зависимости от вооружения, - Ред.)», - отметил Гарри Табах.

По мнению эксперта, вопрос о том, как долго украинские военные будут переучиваться на технику по ленд-лизу, вообще не должен никого волновать, ведь на данный момент в армии и так служат очень умные и образованные бойцы, поэтому вопрос переучивания может занять максимум несколько недель.

«Главное сохранить живую силу и боевой дух. И ещё – сегодня войны не выигрываются металлоломом, а выигрываются комбинацией всего, включая разведку. Все цивилизованные страны на украинской стороне и они все чем-то помогают: разведданными в том числе», - подчеркнул Гарри Табах.

По словам эксперта, комбинация поддержки Украины и других факторов с опытом наших военных даёт положительный результат.

«Многие ваши командиры обучены на Западе, они говорят на английском, они грамотные и это видно по тому, как вы ведёте боевые действия. Показатели есть и по затопленным кораблям и по сбитым самолётам», - отметил Гарри Табах.

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