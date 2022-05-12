Так отставку сразу 5 губернаторов в россии в эфире канала «Утро Ферваля» прокомментировал экс-министр экономики Украины 1997-1997 годов Виктор Суслов в интервью с ведущим.

«В самой россии эти массовые перестановки только начались, очевидно они будут продолжаться. Они объясняются разочарованием высшего руководства и российского президента в этих кадрах. То есть, выясняется, что система в россии недостаточно эффективна, недостаточно сильна. Они предпринимают попытки для того, чтобы эту свою вертикаль исполнительной власти укрепить, но это лишний раз подчеркивает, что россия переживает и определенный внутренний кризис. И кадровые перестановки на высоком уровне, они всегда порождают и турбулентность в системе власти и я не уверен, что они успеют усилить, для того, чтобы более эффективно вести эту войну», - добавил Виктор Суслов.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что военный эксперт, политолог Гела Васадзе заявил, что в Кремле пытались реконструировать события Второй мировой войны, начиная с освобождения Украины в 1943 году, но получилось восстановить 1939 год.





