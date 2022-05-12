Об этом он сказал в эфире канала «Утро Февраля».

По его словам, если россия решится провести незаконный референдум на территории Херсона – это будет проявлением политического беспредела.

«Если они на это решатся, то в силу общей неадекватности российских властей. Потому что в информационном поле часто возникают разные слухи на этот счет», - уверен он.

По словам Игоря Эйдмана, если они на это все таки решатся, с точки зрения мировой политики – это будет полный беспредел.

«Еще вопрос, как они это оформят, каким-то мнимым референдумом, поставят свои органы власти, это уже не имеет никакого значения абсолютно. Потому что, сам факт этой грубой аннексии чужой территории будет очевиден для всех. Но для самих россиян абсолютно безразлично, как это будет оформлено по итогу», - резюмировал Игорь Эйдман.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что военный эксперт, политолог Гела Васадзе заявил, что в Кремле пытались реконструировать события Второй мировой войны, начиная с освобождения Украины в 1943 году, но получилось восстановить 1939 год.