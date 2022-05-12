Так он прокомментировал уход Леонида Кравчука в эфире «Утро Февраля».

По словам политика Леонид Кравчук сделал огромный вклад в возрождение украинской государственности, в общественном сознании он будет зафиксирован именно как борец за украинскую независимость.

«Леонид Макарович – это человек двух эпох. Эпохи так называемого социализма периода советского союза с его тоталитарной властью и эпоха последних национально-освободительных состязаний. То есть периода, когда восстанавливалась украинская государственность. Поэтому в его фигуре можно многое найти. Но если охарактеризовать его очень коротко, то ревностного коммуниста эпоха из него не сделала. Коммуниста победил украинец», - добавил он.

И потому, по словам Ивана Зайца, Леонид Макарович внес большой вклад в возрождение украинской государственности.

«Поэтому в нашем общественном сознании он будет зафиксирован как борец за украинскую государственность. У него была очень глубокая интуиция. И я думаю, что многие моменты, многие решения он руководствовался не только осознанием ситуации, но он руководствовался именно своей интуицией», - резюмировал Иван Заец.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что военный эксперт, политолог Гела Васадзе заявил, что в Кремле пытались реконструировать события Второй мировой войны, начиная с освобождения Украины в 1943 году, но получилось восстановить 1939 год.