Так он прокомментировал отставку сразу 5 губернаторов в россии в эфире канала «Утро Февраля».
По его словам, губернаторы в россии избираются формально через систему разных фильтров и их уход с постов происходит по сценарию.
«На эту должность временно ставят временно исполняющего обязанности, который в итоге выигрывает на ненастоящих выборах. То есть происходит обычная замена. И никаких судьбоносных замен не происходит», - добавил Дмитрий Гудков.
По его словам, это абсолютно будничная смена кадров, запланированная заранее.
«Причина проста – путину что-то не понравилось. Возможно, что губернаторы не достаточно хорошо скрывают потери на войне или сделали не те заявления. Просто замена пешек на шахматном столе. Не более того», - резюмировал Дмитрий Гудков.
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Напомним, ранее Politeka сообщала, что Николай Томенко рассказал, почему до сих пор не начался судебный процесс по приостановке деятельности пророссийских партий.