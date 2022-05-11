Об этом в эфире канала «Утро Февраля» сказал военный эксперт Гела Васадзе.

По словам политолога, путин – это уже социальный диагноз, а политически он – не жилец.

«Игра путина, она была принята, но ему сказали: “Парень, ты не Сталин в этой войне, ты в этой войне Гитлер”. И даже в россии очень многие уже это поняли сегодня. Но как и в Германии нацистской – прямая аналогия: Право оно или не право, но это мое отечество, все еще действует. И поэтому термин денацификация по отношению к россии я использовал именно по аналогии с нацистской Германией. Хотя конечно в случае россии речь должна идти о деимпериализации россии”».

По его словам, война в Украине также должна закончится так же, как и Вторая мировая война: деимпериализация россии и чтобы Нюрнбергский процесс с моральной точки зрения правильно – прошел в Мариуполе.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Николай Томенко рассказал, почему до сих пор не начался судебный процесс по приостановке деятельности пророссийских партий.

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