Так он прокомментировал одновременную отставку 5 губернаторов РФ в эфире канала «Утро Февраля».
По словам эксперта, губернаторопад с завидной регулярностью традиционно происходит в россии со времен президентства Дмитрия Медведева.
«Большинство губернаторов в россии этому рады, поскольку быть губернатором в россии – дело расстрельное, а после того, как началась война и ввели санкции, она стала расстрельной вдвойне. А в скором времени на региональные бюджеты повесят восстанавливать оккупированные территории Украины. Кремль просто хочет снять с себя дополнительные бюджетные расходы и перевести стрелки, если вдруг что-то пойдет не так. А это понятно, поскольку восстанавливать просто уничтоженные с лица земли города, это слабо реализуемая задача», - добавил Иван Преображенский.
Политолог считает, что губернаторам соответственно не хочется бросать свои головы в петли и отвечать за то, что однозначно будет провальным.
«Поэтому они не сильно сопротивлялись. А на их места уже есть люди, которые умеют профессионально разворовывать бюджеты», - резюмировал Иван Преображенский.
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Как известно, 10 мая в россии одновременно подали в отставку губернаторы 5 регионов: Томской, Кировской и Саратовской областей, а также глава Марий Эл.
Напомним, ранее Politeka сообщала, что Николай Томенко рассказал, почему до сих пор не начался судебный процесс по приостановке деятельности пророссийских партий.