Политолог Иван Преображенский заявил, что отставки планировались еще в октябре прошлого года, но перенеслись из-за подготовки к войне с Украиной, при этом, сами губернаторы совершенно не против уйти на покой.

Так он прокомментировал одновременную отставку 5 губернаторов РФ в эфире канала «Утро Февраля».

По словам эксперта, губернаторопад с завидной регулярностью традиционно происходит в россии со времен президентства Дмитрия Медведева.

«Большинство губернаторов в россии этому рады, поскольку быть губернатором в россии – дело расстрельное, а после того, как началась война и ввели санкции, она стала расстрельной вдвойне. А в скором времени на региональные бюджеты повесят восстанавливать оккупированные территории Украины. Кремль просто хочет снять с себя дополнительные бюджетные расходы и перевести стрелки, если вдруг что-то пойдет не так. А это понятно, поскольку восстанавливать просто уничтоженные с лица земли города, это слабо реализуемая задача», - добавил Иван Преображенский.

Политолог считает, что губернаторам соответственно не хочется бросать свои головы в петли и отвечать за то, что однозначно будет провальным.

«Поэтому они не сильно сопротивлялись. А на их места уже есть люди, которые умеют профессионально разворовывать бюджеты», - резюмировал Иван Преображенский.

Как известно, 10 мая в россии одновременно подали в отставку губернаторы 5 регионов: Томской, Кировской и Саратовской областей, а также глава Марий Эл.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Николай Томенко рассказал, почему до сих пор не начался судебный процесс по приостановке деятельности пророссийских партий.