Об этом стало известно из новой программы «Что дальше» на канале «Знай 24».

«У меня есть некоторые инсайды. На самом деле планировался вариант в телевизионном формате переклички парадов «с освобожденными городами». Донецк они словно сбросили, в Донецке не должно было ничего происходить, но они собирались провести что-то помпезное в Мариуполе, Мелитополе и Херсоне», - заявил он.

По словам Тараса Чорновила, по этим городам должна была быть перекличка, это должны были подавать, а путин должны был их приветствовать.

«Что-то пошло не так. Во-первых, в Мариуполе на начало их манифестации, куда приехало все руководство псевдореспублик, шел бой на «Азовстали». Они не смогли дать картинку, потому что они не смогли заглушить взрывы. То есть они могли дать отрывок на 30 секунд между взрывами. Главное для них был Мариуполь. В Мариуполе парад провалился. Он состоялся, но не так, как им требовалось», - добавил он.

Кроме этого, Тарас Чорновил отметил, что в Херсоне и Мелитополе было сопротивление местных жителей и просто там завезенными людьми из Крыма сделать было что-то тяжело.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что политик Николай Томенко, рассказал, что происходит с судебной системой в Украине.





