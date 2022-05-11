После полномасштабного российского вторжения в Украину на уровне общин приобрели обороты переименование названий и демонтаж символики, связанных с Россией как государством-агрессором. Такая общественная реакция-вполне естественна и логична. В то же время в этом процессе важно не допустить уничтожения памяти о действительно значимых для Украины исторических фигурах и событиях, а также проводить демонтаж и переименование так, чтобы они оставались в правовом поле и не были потом обжалованы.

В более широком контексте этот запрос на изменения в публичном пространстве является частью потребности осмыслить историю нашей страны в период, когда она входила в состав Российской империи. А поэтому есть потребность в общественном диалоге на эту тему, который не может происходить без голоса историков, культурологов, философов, лидеров общин.

В ответ на эту потребность Украинский институт национальной памяти совместно с Министерство культуры и информационной политики Украины в мае проводит серию экспертных обсуждений. Первый круглый стол стартует уже 11 мая и будет посвящен именно топонимике.

Когда: 11 мая, с 17:00 до 20:00

Онлайн-трансляция на ютуб-канале: https://www.youtube.com/c/UINPofficial

Откроют обсуждение министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и председатель УИНП Антон Дробович. Модерировать круглой стол глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.

Среди приглашенных экспертов:

директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук

директор Центра городской истории Львова София дьяк;

историк, заместитель председателя УИНП Владимир Тилищак;

доктор исторических наук, профессор из Одессы Виктор Савченко.

Приобщатся культурологи, краеведы, общественные деятели.

Два следующих круглых стола состоятся 18 и 25 мая. Детали по темам и участникам анонсируем позже.