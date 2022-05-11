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Бывшего главу АО «Киевоблгаз» Дмитрия Дронова обвиняют в злоупотреблении своими служебными полномочиями и получении неправомерной выгоды, повлекшее тяжкие последствия, а также налаживании мошеннических схем.

Сегодня сотрудники полиции провели обыски у бывшего одиозного председателя правления АО «Киевоблгаз» Дмитрия Дронова в рамках уголовного производства №12022100000000170 от 07.04.2022 года.

Дронова обвиняют во взяточничестве в огромных размерах и налаживании целых мошеннических схем по собственному обогащению. Фигурантами уголовного производства также является ряд экс-руководителей предприятия.

Известно, что Сергей Дронов по предварительному сговору с руководителями структурных подразделений Общества (директор по капитальному строительству Федор Штукатуров, начальник отдела капитального строительства Андрей Мартыненко, руководитель проектов программ сектора инвестиций Роман Смиренський и других работников) создали схему по вымогательству и присвоение денег из коммунальных и промышленных предприятий. Из материалов дела известно, что при предоставлении газификации и реконструкции систем газоснабжения на территории Киевской области услуги осуществлялись через строительные подрядные организации, аффилированные Сергеем Дроновым.

То есть Дронов «настойчиво рекомендовал» государственным и коммунальным предприятиям вместо АО «Киевоблгаз» свои карманные фирмы для заключения договоров на обслуживание газового хозяйства. Разумеется же, для того, чтобы деньги пошли в собственный карман!

Но это не первое и единственное уголовное производство в отношении господина Дронова. Ранее следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве при оперативном сопровождения Управления защиты экономики Нацполіції в Киевской области разоблачили схему незаконного согласования технических условий для газификации многоквартирных жилых домов на Киевщине. По предварительной информации, работники частного общества, ссылаясь на сотрудничество с «Киевоблгаз», требовали и получили от руководителя одной из коммерческой организации неправомерную выгоду в размере 8 200 долларов США за согласование технических условий газификации многоквартирного жилого дома. Указанную сумму фигуранты должны были передать тогдашнему главе "Киевоблгаз" Дмитрию Дронову. Впоследствии у него во время обыска было изъято более 1 000 000 гривен и черновики с указанием денежных сумм и названий объектов, которые планировали подключить к газоснабжению.

В целом же предварительные оценки мошеннических действий Дмитрия Дронова за все время председательства в «Киевоблгаз» ‒ многомиллионные убытки. Окончательный размер еще должно установить следствие.

В случае доказательства вины уже уволенным должностным лицам, которые были в схеме Дронова, грозит до шести лет тюрьмы, что предусмотрено статьей 364-1 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения Дмитрию Дронову и другим фигурантам дела в виде содержания под стражей.

Напомним, Дронов сейчас занимает должность в Киевской областной государственной администрации и продолжает жить не по карману.