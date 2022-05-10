Об этом он рассказал на Youtube-канале «My.ua».
«На этот процесс можно смотреть с точки зрения налоговика, считающего, что с каждого движения средств или товаров человек должен мгновенно уплачивать налоги. А можно смотреть с точки зрения рассуждающего экономиста – к чему это приведет?», - сказал Павел Себастьянович.
По мнению эксперта, «нулевой налог» не нанесет ущерба бюджету Украины, потому что налогоплательщик все равно потом внесет свой взнос в государственную казну, покупая облагаемые товары или услуги, например НДС.
«Я считаю, что в нашей стране очень не хватает экономического реформаторского подхода, когда мы даем людям свободу и потом люди, не чувствуя прессинга от государства, отдают деньги на товары, из которых потом идут поступления в бюджет», - подчеркнул Павел Себастьянович.
Как сообщала Politeka, пяти станциям метро в Киеве выбрали новые названия.
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Также Politeka сообщала, что эксперт Валентин Бадрак рассказал, сколько еще месяцев Россия способна воевать.