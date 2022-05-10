Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на YouTube-канале Знай.ua.
«В парламенте зарегистрирован проект закона №7353 «Об установлении одноразовой помощи для пострадавших от вооруженной агрессии против Украины», - отметила Екатерина Котенкова.
По словам журналистки, этот законопроект будет касаться именно госслужащих, коммунальщиков, энергетиков, медиков, водителей, журналистов и членов семей людей, работающих в этих областях.
«Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. Цитирую его: после недавнего посещения Николаева и после гибели на рабочем месте госслужащих был инициирован проект закона о поддержке работников во время прохождения публичной службы или исполнения обязанностей на объектах критической инфраструктуры», - подчеркнула Екатерина Котенкова.
Как отметила журналистка, людям, которые во время работы получили инвалидность 1-й группы, выплатят 800 тыс. гривен, 2-й – 500 тыс. гривен и 3-й – 200 тыс. гривен, а в случае гибели сумма выплаты составит 1 млн. гривен.
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«Это помощь для простых украинцев. Было очень много разных случаев, когда попадали в те места, где люди занимались восстановительными работами. Очень много журналистов погибло…», - сказала Екатерина Котенкова.
Напомним, ранее Politeka сообщала, что журналистка Екатерина Котенкова рассказала об изменениях в социальной жизни, которые ждут украинцев уже в мае.