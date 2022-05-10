Об этом стало известно из нового выпуска программы «Что дальше» на канале «Знай 24».

«Действительно, это был скорее «парад победобесия». Он ни о чем не сказал (путин, – ред.). Еще два дня назад у нас все выстраивали теории: он объявит войну, он объявит мобилизацию. А другие говорили: нет, он скажет о полном исполнении спецоперации, она закончится. На самом деле одно и другое, на мой взгляд, было нереальным. Второе – вообще невозможно, а первое – он мог это сделать, но для них это самый плохой из всех возможных вариантов», - заявил Тарас Чорновил.

Он объяснил, почему вариант объявить войну и мобилизацию был худшим из всех возможных для россии.

«Так возникает первый вопрос: вы туда бросили армию, вы туда бросаете из всех регионов все, что можно. И она проиграла? Ваша спецоперация провалилась перед страной, о которой вы кучу лет рассказывали, что это страна, которой по сути не существует, армии у нее нет. Страна, которой вы известили в первые 24 часа, что вы уничтожили все ПВО и всю авиацию, а байракторов уничтожили ровно в 5 раз больше, чем мы их закупили. И тут вдруг оказывается, вы ничего не можете сделать, вам нужно всеобщую мобилизацию, вам нужно вводить военное положение на всей территории россии, вам нужно объявлять войну – это вызывает неприятные ощущения», - уверен политолог.

По словам Тараса Чорновила, рассказы о том, что в россии не знают, что происходит у нас в Украине – они уже не актуальны.

«Первый месяц они, возможно, и не знали. Сейчас сарафанное радио работает по полной программе. Они знают все. Они знают о потерях, они знают о преступлениях, они открывают все наши каналы YouTube. Это массово. Другое дело, что огромная часть массы это одобряет и считает все равно, что все хорошо, но они знают об уровне потерь, о бездарности командования», - резюмирует он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что политик Николай Томенко, рассказал, что происходит с судебной системой в Украине.











