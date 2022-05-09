Об этом стало известно из новой программы «Что дальше» на канале «Знай 24».

«Вопрос – многослойный, потому его нужно делить сразу на несколько частей. Это жилье для беженцев и переселенцев, которе нужно сейчас: спортзалы, коммунальная собственность, гостиницы. Параллельно с этим возник уже и отрабатывается второй вопрос, как обеспечить этих людей, которые сейчас мигранты. Наши внутренние мигранты, беженцы, переселенцы – как их обеспечить жильем для проживания», - заявил он.

По его словам, этот вопрос делится на краткосрочную и долгосрочную перспективы.

«Краткосрочная – это то, что делают органы местного самоуправления. Это временные домики, которые предоставляют и Польша, и Словакия, и США. Но мы должны понять, что такими домиками можно будет обеспечить до 50 тысяч семей в какой-то перспективе. А внутри Украины сейчас около 8 миллионов человек – внутренних переселенцев. Из них около 6 миллионов – это те, которые переехали и пока не планируют возвращаться внутрь Украины», - добавил Олег Попенко.

Он рассказал, что сейчас возник вопрос, как сделать так, чтобы люди, которые переехали, как их обеспечить жильем.

«Что на сегодня предлагает государство? Строить жилье либо выкупать его у застройщика. Я думаю, что это ошибка, потому что не решается ни одна проблема, кроте того, что человек получает жилье. Мы не знаем, есть ли там рабочие места. Соответствуют ли существующие рабочие места в городах тех специальностей, в которых люди получат квартиры. Важнейший вопрос. Есть ли там инфраструктура в виде школ, садиков, больниц?», - рассказал Олег Попенко.

По его мнению, сначала нужно было провести анализ через Службу занятости о наличии тех или иных рабочих мест в тех или иных городах, сделать анализ переселенцев с их специальностями, а только потом думать, в какой город кого куда перевозить.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что журналистка Екатерина Котенкова рассказала о важных пенсионных изменениях в Украине.





