Об этом стало известно из новой программы «Что дальше» на канале «Знай 24».

«Не исключено, что мы будем переходить на какие-то продовольственные карточки или помощь с конкретными адресными боксами. COVID-19 подготовил мир и есть наработанные программы, когда идет адресная доставка продуктов. Когда человек нуждается, ему не деньгами выдают, а продуктами», - заявила она.

С другой стороны, по словам Александры Решмедиловой, может быть момент какой-то монетизации, когда человеку выдают определенную сумму на продукты в какой-то сети, к примеру, которая заключает договор с государством.

«Киев, допустим, показывал пример социального хлеба, который выдавался по карточкам киевлянина. То, что Украина в современном мире проходит очень интенсивно вопросы, которые когда-то в основном во многих странах выглядели только как теоретическая модель, а мы со всем этим одновременно столкнулись, от того, насколько Украина сможет на практике реализовать все эти вопросы, я уверена, это станет шаблоном для решения многих вопросов в мире. Когда мы говорим, а как мир будет проходить продовольственный кризис, я скажу тебе просто: на нашем примере», - добавила она.

По ее словам, чем меньше Украина допустит ошибок, чем более правильно мы сможем распределить ту помощь, которую нам будет готов выдать мир, чтобы это было сопоставимо с тем, в чем мы нуждаемся, от этого будет зависить то, как мы пройдем все эти кризисы.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что публицист, главный редактор сайта Trigger Анатолий Якименко рассказал, чем Украина и украинцы раздражали Путина.