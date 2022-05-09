Об этом стало известно из нового выпуска программы «Суть событий» на канале Знай.ua.

Журналистка напомнила, что эта помощь не новая, поэтому рассказала о возможности получить помощь в Киеве.

«Сейчас она работает в Киеве для переселенцев. Люди, которые зарегистрировались в Киеве после 24 февраля как внутри перемещенные лица, имеют возможность получить сертификат или ваучер на какую-то сумму и скупиться в магазине «Сильпо». Кто может получить ваучеры? Лица с инвалидностью I группы, семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, семьи, имеющие 3 или более детей в возрасте до 16 лет, семьи, имеющие на иждивении ребенка-сироту в возрасте до 16», - заявила она.

Также в выпуске журналистка рассказывает, где в Киеве можно получить ваучеры и какие документы нужно иметь при себе.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что журналистка Екатерина Котенкова рассказала о новом законопроекте, которым предусмотрено увеличение штрафа за нецензурную брань в общественных местах.