В Украине запустили приложение Lepta, созданное для прямой и прозрачной взаимопомощи украинцев. Он позволяет быстро и эффективно объединять всех неравнодушных для скорой помощи тем, кто в ней нуждается.
По словам разработчиков, в приложении нет посредников и абстрактных получателей. Только прямая помощь-от человека к человеку.
Для того, чтобы получить помощь с помощью Lepta, нужно:
- Создать инициативу-пост о необходимой и конкретной помощи кому-то или себе;
- Указать точный адрес, по которому на помощь ждут;
- Сообщение отображается в приложении и на карте;
- Каждый, кто может помочь, видит, где и на какую помощь ждут;
- Оказав помощь, нужно опубликовать отчет.
Приложение является полностью бесплатным, разработчики обещают в дальнейшем развивать и расширять его, чтобы он в будущем обеспечивал максимальные возможности для самоорганизации украинцев. Сейчас он предлагает базовый функционал и доступен для бета-тестирования.
В ближайшее время приложение получит новые функции, такие как:
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- создание эффективных команд;
- отслеживание статуса выполнения задач;
- фильтры для поиска по темам и локациям;
- социальная репутация участников – в конкретных делах и результатах;
- возможность прозрачного сбора и распределения средств на благие дела.