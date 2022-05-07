В Украине запустили приложение Lepta, созданное для прямой и прозрачной взаимопомощи украинцев. Он позволяет быстро и эффективно объединять всех неравнодушных для скорой помощи тем, кто в ней нуждается.

По словам разработчиков, в приложении нет посредников и абстрактных получателей. Только прямая помощь-от человека к человеку.

Для того, чтобы получить помощь с помощью Lepta, нужно:

Создать инициативу-пост о необходимой и конкретной помощи кому-то или себе;

Указать точный адрес, по которому на помощь ждут;

Сообщение отображается в приложении и на карте;

Каждый, кто может помочь, видит, где и на какую помощь ждут;

Оказав помощь, нужно опубликовать отчет.

Приложение является полностью бесплатным, разработчики обещают в дальнейшем развивать и расширять его, чтобы он в будущем обеспечивал максимальные возможности для самоорганизации украинцев. Сейчас он предлагает базовый функционал и доступен для бета-тестирования.

В ближайшее время приложение получит новые функции, такие как:

создание эффективных команд;

отслеживание статуса выполнения задач;

фильтры для поиска по темам и локациям;

социальная репутация участников – в конкретных делах и результатах;

возможность прозрачного сбора и распределения средств на благие дела.

Приложение уже можно скачать для iOS и Android.