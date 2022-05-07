В Украине запустили приложение Lepta, созданное для прямой и прозрачной взаимопомощи украинцев. Он позволяет быстро и эффективно объединять всех неравнодушных для скорой помощи тем, кто в ней нуждается.

По словам разработчиков, в приложении нет посредников и абстрактных получателей. Только прямая помощь-от человека к человеку.

Для того, чтобы получить помощь с помощью Lepta, нужно:

  • Создать инициативу-пост о необходимой и конкретной помощи кому-то или себе;
  • Указать точный адрес, по которому на помощь ждут;
  • Сообщение отображается в приложении и на карте;
  • Каждый, кто может помочь, видит, где и на какую помощь ждут;
  • Оказав помощь, нужно опубликовать отчет.

Приложение является полностью бесплатным, разработчики обещают в дальнейшем развивать и расширять его, чтобы он в будущем обеспечивал максимальные возможности для самоорганизации украинцев. Сейчас он предлагает базовый функционал и доступен для бета-тестирования.

В ближайшее время приложение получит новые функции, такие как:

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  • создание эффективных команд;
  • отслеживание статуса выполнения задач;
  • фильтры для поиска по темам и локациям;
  • социальная репутация участников – в конкретных делах и результатах;
  • возможность прозрачного сбора и распределения средств на благие дела.

Приложение уже можно скачать для iOS и Android.