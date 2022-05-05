Благодаря кооперации украинских военных врачей с австрийскими медиками и поставщиками, в украинские госпитали сегодня доставляется необходимое оборудование из-за рубежа.

Об этом сообщил народный депутат Олесь Довгий в интервью «Украинским новостям».

«Мы боремся за каждую жизнь. Поэтому связались с военными госпиталями, где оперируют раненых с фронта, и организовали кооперацию с австрийскими хирургами и поставщиками. Австрийские доктора подсказывают, что необходимо сделать и что купить. И мы максимально быстро – за собственные деньги или совместно с партнерами – покупаем необходимые медикаменты и оборудование. И быстро доставляем его в то место, тот госпиталь, где это нужно. Недавно мы купили и направили в различные медучреждения от нашей семьи австрийские аппараты ЭКГ», - отметил Олесь Довгий.

Семья Олеся Довгого также передала ВСУ передвижной хирургический комплекс и поставляет в госпитали критически важное медицинское оборудование и медикаменты.

«В первые дни войны мы направили в медицинские части наших ЗСУ самую современную передвижную хирургию. Это машина, которая может ездить вдоль линии фронта и где одновременно могут работать до 9 медработников на двух операционных столах, полностью оснащенных всем необходимым оборудованием. Такая мобильность очень важна, ведь часто жизнь раненого зависит от того, смогут ли ему в течение первых 20 минут после ранения оказать необходимую медицинскую помощь. Если окажут – вероятность выживания вырастает на 90%», - заявил Олесь Довгий.

Напомним, Олесь Довгий является внефракционным депутатом Верховной Рады. Он дважды избирался в парламент. На внеочередных выборах 2014 и 2019 годов политик побеждал на 102 одномандатном мажоритарном округе в Кировоградской области. В 2019 году он выиграл у ставленника «Слуги народа» Артема Петрощука, который признал победу оппонента справедливой. Округ включает в себя 5 районов области, города Знаменка и Светловодск. Семье политика принадлежит инвестиционная компания DOVGIY Family Office (DFO), специализирующаяся на недвижимости и высокотехнологичных проектах.

Источник фото: https://www.facebook.com/olesdovgiy/posts/354518936683908