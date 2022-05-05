Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о новом законопроекте, которым предусмотрено увеличение штрафа за нецензурную брань в общественных местах.

Об этом стало известно из нового выпуска программы «Суть событий» на канале Знай.ua.

«Каждый из нас, особенно в стрессовой ситуации, может нецензурно выражаться. За это вводится штраф. Это будет касаться, только если брань будет происходить в общественном транспорте. Могу сказать, что сейчас и так не очень хорошо в общественном транспорте. Я так понимаю, чтобы сдерживать людей, которые не могут держать себя в руках, вводятся штрафы», - считает Екатерина Котенкова.

Журналистка рассказала о проекте закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях», именно об усилении ответственности за мелкое хулиганство.

«Это законопроект №3327. За него уже проголосовали, кстати, в первом чтении. Статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях устанавливает административную ответственность за мелкое хулиганство: нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие. Штраф – от 51 до 119 гривен или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или же исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев за вычетом заработка 20%, или же административный арест на 15 суток», - заявила Екатерина Котенкова.

По ее словам, именно эту статью предлагается выложить в новой редакции, согласно которой мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, будет влечь наложение штрафа от 510 до 850 гривен.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что журналистка Екатерина Котенкова рассказала о важных пенсионных изменениях в Украине.





