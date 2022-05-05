Необходимо законодательно обеспечить равные возможности экспорта аграрной продукции, как для крупных агрохолдингов, так и для малого и среднего бизнеса. Об этом в интервью изданию «Украинские новости» заявил народный депутат Олесь Довгий.

Политик отметил, что сельхозпредприятия Кировоградщины уже возобновили работу, однако главной проблемой экспорта стала полная блокада морских маршрутов.

«До войны 80% всего аграрного экспорта шло через Одесский и Николаевский порты. Сейчас они не работают, и единственной альтернативой является перенастроить этот экспорт на железную дорогу или наземные маршруты через Польшу и другие европейские страны», - отметил Олесь Довгий.

По мнению депутата, в случае, если альтернативные логистические цепочки не будут найдены, Украина может столкнуться с кризисом перепроизводства аграрной продукции, поэтому государству уже сейчас надо работать над поиском новых маршрутов и поддержкой средних и мелких фермеров.

«Необходимо искать замену известным логистическим портовым возможностям. Если не будет найдена качественная альтернатива, то мы столкнемся с кризисом перепроизводства, емкостей для хранения урожая и логистических возможностей для экспорта не будет хватать. На международных рынках, напротив, цена будет зашкаливать из-за дефицита. И здесь очень важно с законодательной точки зрения отследить, чтобы большие компании не получили через свое влияние монополию на экспорт и не начали этим спекулировать, убивая среднего и мелкого фермера. Наоборот, страна должна контролировать, чтобы небольшие сельскохозяйственные компании могли реализовать свой объем», - заявил Олесь Довгий.

По его мнению, от эффективности действий государства по обеспечению логистики зависит, насколько Украине удастся сохранить мощь своего аграрного сектора.

Олесь Довгий в селе Большая Андрусовка, рабочая встреча с председателем ОТГ и представителем фермерского хозяйства

«Будет ли государство, у которого в руках владение «Укрзализныцей» и портами, эффективным регулятором в данном случае. От этого будет зависеть, какая часть аграрного сектора выживет», - отмечает нардеп.

Напомним, Олесь Довгий является депутатом Верховной Рады Украины VIII, IX созывов. На внеочередных парламентских выборах 2014 и 2019 годов политик дважды побеждал на 102 одномандатном мажоритарном округе в Кировоградской области. Округ включает в себя 5 районов области, города Знаменка и Светловодск. Семье политика принадлежит инвестиционная компания DOVGIY Family Office (DFO), специализирующаяся на недвижимости и высокотехнологичных проектах.







